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Esnaf nasıl isterse belediye öyle yapacak

İHA

Gemlik Belediyesi, Eski Pazar Caddesi'nde yapılması planlanan çalışmaları esnafın isteğine göre şekillendirecek.

Esnaf nasıl isterse belediye öyle yapacak

Gemlik Belediyesi, Eski Pazar Caddesi’nde yapılması planlanan çalışmaları esnafın isteğine göre şekillendirecek.
Daha önce kaldırımları genişletilerek tek yöne çevrilen Eski Pazar Caddesi’nde esnaf ve Gemliklilerden gelen talep üzerine yeniden düzenleme yapılması planlanıyor. Düzenleme sonucu hem esnaf hem de çevre sakinlerine en yüksek faydanın sağlanmasını amaçlayan Gemlik Belediyesi, hazırladığı anket çalışmasında caddede çalışan tüm esnafın görüşlerini alıyor. Belediye yetkilileri ve zabıta memurlarınca yapılan ankette Eski Pazar Caddesi’nin trafiğe kapatılıp kapatılmaması, araç geçişinin tek ya da çift yönlü olarak devam etmesi ve kaldırımların mevcut haliyle kalması ya da daraltılması soruluyor. Tüm esnaf ile birebir görüşülüp anket tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirilecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Eski Pazar Caddesi’nin Gemlik’in ekonomik olarak en hareketli alanlarından biri olduğunu söyledi. Eski Pazar Caddesi’nde yaşanacak gelişme ve ilerlemelerin Gemlik esnafına, Gemlik ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Sertaslan şöyle konuştu;
“Daha önce çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirildiği Eski Pazar Caddesi’nde bazı ihtiyaçlar meydana geldiğini biliyorduk. Caddenin tek yönlü ve geniş kaldırımlı durumu kimi esnafımızca memnuniyetle karşılanırken kimileri ise kaldırımların daraltılarak yolun çift yönlü devam etmesini istiyor. Caddenin tamamen trafiğe kapatılmasını, sadece yayaların caddeyi kullanmasını isteyenler de var. Dolayısıyla caddede yeni bir düzenleme şart olmuş görünüyor. Tüm bunları yaparken gerçekleşecek çalışmalardan doğrudan etkilenecek esnafımızın sözünü dinlememek, görüşlerini almamak olmazdı. Belediye ekiplerimiz, caddede bulunan iki yüzü aşkın esnaf kardeşimiz ile yüz yüze tek tek görüşerek sorular soruyor ve cadde ile ilgili görüşlerini alıyor. Tüm esnafımız ile görüştükten sonra verilen cevapları inceleyecek ve Eski Pazar Caddesi’nde arzu edilen şekilde, hem esnafımıza hem yayalarımıza en faydalı çözümleri gerçekleştireceğiz.”

BURSA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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