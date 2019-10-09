Yeni kurallar anlatıldı

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, güncellenen voleybol oyun kuralları ve değişiklikleri hakkında bilgilendirildi.

Bu sezon Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS)’de yapılan değişiklikler ve yeni oyun kuralları hakkında bilgilendirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Sevda Güler tarafından aktarılan yeni kurallar sporcular ve teknik heyet tarafından dikkatle dinlendi. Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan etkinliğin ardından, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat Mestan, bilgilendirme için Sevda Güler’e teşekkür etti.

BURSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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