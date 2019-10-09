İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren istifa etti

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İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup't Şanlıurfaspor ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Güldüren, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini belirtti. İnegölspor´un olağanüstü gerçekleşen genel kurulun ardından Münür Kanar başkanlığa seçilmişti. İsmail Güldüren´in istifasının ardından İnegölspor yönetimin teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin, 3 isim üzerinde durduğu yeni teknik direktörün bir, iki gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

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