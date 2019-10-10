Şiddet gördüğü iddiasıyla babası ve ablasını bıçakladı

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BURSA'da 15 yaşındaki M.E.E., şiddet gördüğü iddiasıyla tartıştığı babası Salim E. (45) ile ayırmaya çalışan ablası Leyla E.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salim E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.E.E. polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan gelen M.E.E., henüz bilinmeyen sebeple babası Salim E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba Salim E., iddiaya göre oğlu M.E.E.'yi dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında M.E.E., mutfaktan aldığı bıçakla babasını 5 yerinden bıçakladı. Bu sırada kardeşinin elinden bıçağı almaya çalışan abla Leyla E. (18) de hafif yaralandı. Ailenen haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralanan Salim E. ve Leyla E., ilk tedavilerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Selim E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından ev gelen polis ekipleri M.E.E.'yi polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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