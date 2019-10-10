Kara propaganda yapan 78 kişi hakkında yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tahrik edici paylaşımlar yapan 78 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından olumsuz ve tahrik edici paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yapan hesaplar olduğunun tespit edildiğini ve bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. 9 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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