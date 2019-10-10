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90'lık süper dededen Barış Pınarı Harekatı'na tam destek "Üç sene askerlik yaptım yine giderim yine ...

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Nurettin dedenin Barış Pınarı Harekatına katılan Türk askerine verdiği destek sözleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlerlemiş yaşına rağmen yine askere gidebileceğini belirten Nurettin dede, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım" dedi.

90'lık süper dededen Barış Pınarı Harekatı'na tam destek "Üç sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım"

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Nurettin dedenin Barış Pınarı Harekatına katılan Türk askerine verdiği destek sözleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlerlemiş yaşına rağmen yine askere gidebileceğini belirten Nurettin dede, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım" dedi.
Tatkavaklı Mahallesi’nde ikamet eden 90 yaşındaki Nurettin Davulcu ektiği meyve fidanlarını bisikletine asmış olduğu şişelerle sulamaya giderken, orada piknik yapan vatandaşlara vatana olan sevdasını kendi üslubuyla dile getirdi. Yoldan geçen bir otomobilin içerisindeki kişiler tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler dakikalar içerisinde binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Görüntülerde yaşlı adamın "3 sene askerlik yaptım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum’’ dediği anlar yoğun ilgi gördü.

BURSA

10 Ekim 2019 Perşembe

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