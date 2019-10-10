Yeşim'e PERYÖN’den prestijli ödül

Firmaların geliştirdiği insan kaynakları projelerini alanında uzman kişilerden oluşan jüri eşliğinde değerlendirerek “İnsana Değer Ödülleri” başlığı ile ödüllendiren Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Genel Merkezi, bu yıl “Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi” kategorisindeki birincilik ödülüne Yeşim Tekstil’i layık gördü.

PERYÖN’ün organize ettiği ve sektörün en prestijli ödülleri arasında gösterilen İnsana Değer Ödülleri’ne Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda firma başvurdu. Ödül töreni kapsamında “Değer Yaşatan Uygulamalar” başlığı altında Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Gelişim ve Yetenek Yönetimi, İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik, İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm ve İnovasyon, İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık ile Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi kategorileri yer aldı. Jenerasyon ve Çeşitlilik Ödülü kategorisinin jüri üyeleri arasında Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, ILO “Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler” Projesi Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere ve Çalışma Müdürlüğü Genel Müdürü Nurcan Önder yer aldı.

Ödüllerin açıklandığı geceye yaklaşık 500 iş insanı katılarak, organizasyonun heyecanına ortak oldu. Toplam 48 projenin yarıştığı ve 25 finalist firmanın belirlendiği yarışmada “Jenerasyon ve çeşitlilik” kategorisinin finalistleri Yeşim Tekstil, Shell ve Mercedes Benz oldu. Yeşim, “Sosyal Uygunluk Temelli Eşitlik Projesi” adı ile başvurduğu toplumsal cinsiyet eşitliği konseptli projesiyle birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Törende Yeşim Tekstil’e ödülü, organizasyonun proje ortaklarından ILO Türkiye Ofis Direktörü Numan Özcan ve ILO Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı tarafından takdim edildi.

Çalışanlarının yarısından fazlası kadın olan ve uzun yıllardır kadın çalışanların istihdamı ve kadının güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapan Yeşim Tekstil, bu ödülü Mor Salkım Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiği geniş kapsamlı eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile aldı. Firma bu proje ile kurum kültürünü yaygınlaştırmayı, çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, bireysel yetkinliklerini geliştirmeyi ve sosyal uygunluk süreçlerini iyileştirilmeyi hedefliyor. Proje kapsamında kadının güçlendirilmesi konusunun yönetim seviyesinde ele alınıp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinin kurulması, kurum politikasının yazılması ve sonrasında iyileştirilmesi, tüm çalışanlara farkındalık anketi düzenlenerek ölçümleme yapılması, toplam 2 bin çalışana 9 bin saat eğitim verilmesi, konfeksiyonda yeni işe başlayan çalışanlara yapılan oryantasyon eğitim programı kapsamında tam günlük eğitim verilmesi, kreşte 3 yıldır Ana Baba Okulu etkinliği düzenlenerek hem ebeveynlerin, hem de çocukları bilinçlendirilmesi, Yeşim’in yanı sıra tedarikçi firmalara da farkındalık eğitimleri verilmesi ele alındı. Firmanın tüm bu çalışmalarının kurumun insan odaklı hedef ve stratejileri ile uyumlu olması, kadının güçlendirilmesi stratejisi kapsamında sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi ve Yeşim’in bu konuyu tüm süreçlerinde içselleştirmesi göz önünde bulunduruldu.

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