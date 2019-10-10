Bursa’ya dair duygularınızı paylaşın kazanın

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayını ‘Bursa Günlüğü’, şehrin tarihî ve doğal güzelliklerini içeren mekânları konu alan ödüllü deneme yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve tarih, kültür, edebiyat penceresinden Bursa’ya ayrı bir ışık tutan Bursa Günlüğü tarafından, “Deneme Yarışması” düzenleniyor. Son başvuru tarihinin 6 Mart 2020 olduğu yarışmaya gönderilen denemelerin “Bursa’nın tarihî ve tabii güzelliklerini içeren mekânları” konu alması gerekiyor. Her katılımcının bir deneme ile başvurabileceği yarışmada denemeler için herhangi bir sayfa sınırlaması yok. Gönderilen denemelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması şartı aranıyor. Yarışmaya gönderilen denemelerden uygun görülenler Bursa Günlüğü Dergisi’nde yayınlanacak ve denemelerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacak. Denemeler için ayrıca telif ödenmezken, denemelerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekiyor. Gönderilen denemelerle birlikte, eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin de ayrıca yer alması gerekirken, denemelerin imlâ ve noktalamaları da dikkate alınacak.

13 bin TL ödül

Denemeler, iletisim@bursagunlugu.com eposta adresine gönderilebileceği gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Zafer Mh., Ankara Yolu Cd., C Blok, 4. Kat Osmangazi / BURSA (İrtibat: Sefer Göltekin Genel Yayın Yönetmeni) adresine posta/kargo yoluyla da ulaştırılabilecek. Ayrıca isteyenler denemelerini elden de teslim edebilecek. Seçici Kurul’un Mustafa Özçelik, Akif Durmuş, Dr. Mustafa Baki Efe, Mehmet Esen, Sefer Göltekin ve M. Sedat Sert’ten oluştuğu yarışmaya son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler dikkate alınmayacak. Toplam 13 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmanın birinci 6 bin TL, ikincisi 4 bin TL, üçüncüsü 2 bin TL’nin sahibi olurken, iki kişiye de 500’er yüz TL teşvik ödülü verilecek.

BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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