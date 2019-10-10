Turizm ve sporla dolu bir hafta sonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 1213 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Bursa’nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri etkinliğinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kampkaravan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, kanyon ve atletizm gibi bir çok branş hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak.

Hüdavendigâr Kent Parkı’nda 12 Ekim Cumartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında 53 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve spor topluluğu iki gün boyunca sürecek tanıtım faaliyetlerinin yanında her yaştan vatandaşların izleyerek, öğrenerek ve deneyerek tecrübe edinebileceği faaliyetler gerçekleştirilecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek faaliyetin ana konsepti ise Uludağ’ın endemik türü olan Apollo Kelebeği olarak belirlerdi. Tüm dünyanın peşinde olduğu fakat nesli tükenmek üzere olan bir Uludağ güzeli olan Apollo kelebeğini görenlerin sayısı giderek azalıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında Uludağ’ın eşsiz çayırlarında kol gezen Türkiye’nin en büyük kelebeği Apollo, sahiplenmeyi ve korunmayı bekliyor. Apollo kelebeğinin korunmasına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak maksadıyla bu yıl ki konsept Apollo kelebeği olarak belirlendi.

Dolu dolu bir hafta sonu

Söyleşi, konser, spor tırmanış temel eğitimi, spor tırmanış yarışması, mini golf, macera parkuru, canlı langırt, motor sporları gösterileri, tenis, geleneksel ve modern okçuluk etkinlikleri, temel rafting eğitimi, kano yarışması, amatör telsiz eğitimi, arama ve kurtarma tatbikatları, bisiklet ile yavaş gitme yarışması, bisiklet engel yarışması, sokak oyunları etkinliği, kamp, karavan ve izcilik faaliyetlerinin tanıtımı, bocce etkinlikleri, sağlıklı yaşam koşusu ve jimnastik etkinlikleriyle Bursalılar hafta sonunu dolu dolu geçirecek.

Dünyaya duyurulacak

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Şubesi tarafından yapılacak çalışma kapsamında ise belirlenen telsiz kodu olan TC16DOGA kodu ile 4. Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri dünya amatör telsizcilerine duyurulacak ve etkinlik kapsamında bilgi verilecek.

Heyecan doruğa ulaşacak

Mustafakemalpaşa Dağcılık Kulübü’nün koordinasyonunda gerçekleşecek spor tırmanış yarışması ise Hüdavendigâr Kent Parkı Spor Tırmanış Duvarı’nda gerçekleşecek. 89, 1011 ve 1213 yaş grubunda erkek ve kadın sporcuların katılım sağlayabileceği yarışmanın kayıtları etkinliğin gerçekleşeceği gün olan 13 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00 itibariyle düzenleme kurulu tarafından etkinlik mekânında alınacak.

BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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