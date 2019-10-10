Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek

Bursa'da minik öğrenciler sınır ötesi operasyon yapan Türk ordusuna Fetih süresi okuyarak destek verdi.

Nizam Karasu İmam Hatip Orta Okulu öğrencisi onlarca çocuk, Osman Gazi Han'ın türbesini ziyaret etti. Öğrenciler, şu an Suriye'de Barış Pınarı Hakekatını yürüten Türk askerine Fetih süresi ve Kur'anı kerim okuyarak destek oldu. Türk orsunun muzafeer olması için minik öğrenciler hep bir ağızdan dua etti.Tarihlerini öğrenmek ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için burada olduklarını ifade eden öğrenciler, "Burada Osman Gazi Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek onu tanıma fırsatı bulduk. Ayrıca Kur'anı kerim okuyup bütün ölmüşlerimizin ruhuna hediye edip askerlerimizin başarılı olması için dua ettik" dedi.

Nizam Karasu İmam Hatip Orta Okulu öğretmeni Esat Yalduz, "Öğrencilerimiz burada tarihlerini tanısın istedik. Osmangazi ve Orhan Gazi Han'ın kabirlerini ziyaret ederek onların tarihini anlattık. Ayrıca burada öğrencilerimiz şu an sınır ötesi operasyonda olan güvenlik güçlerimize Fetih süresi okuyarak dua etti. Allahü teala ordumuzu muzaffer kılsın" şeklinde konuştu.

BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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