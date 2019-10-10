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Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı 

DHA

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, kadın sürücü ise gözyaşlarına boğuldu. 

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, kadın sürücü ise gözyaşlarına boğuldu. 
Kaza Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Suat Yılmazsoy (50) yönetimindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, sokağa dönmekte olan Betül Öztürk (30) yönetimindeki 16 J 8052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp, yürümekte olan Suriye uyruklu Uteyfe Uysi'ye (33) çarptı.
Yaralanan 3 aylık hamile kadın, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

BURSA

10 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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