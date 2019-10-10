Öğrenciler Mehmetçik'e Fetih Suresi okuyarak dua ettiler

Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü öğrencileri derse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için okulda ders öncesi Fetih Suresi'ni okuyarak başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için okulda ders öncesi Fetih Suresi'ni okudu. Mehmetçik için dua eden öğrenciler, daha sonra ders başı yaptı.

BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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