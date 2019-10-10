Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

BURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheliden 12'si 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılıp salıverilirken, H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.



BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:41

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.