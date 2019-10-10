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Kuzey Planları’nda hak sahipleri sandığa gidecek

İHA

On yılı aşkın süredir sonuçlanmayan Kuzey Planları'nda hak sahipleri ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çözüm için sandığa gidileceğini söyledi.

Kuzey Planları’nda hak sahipleri sandığa gidecek

On yılı aşkın süredir sonuçlanmayan Kuzey Planları’nda hak sahipleri ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çözüm için sandığa gidileceğini söyledi.
İlk kez 2007 yılında gündeme gelen, Gemlik Kumla sınırı ile eski devlet hastanesinin kuzey bölümlerinden oluşan Kuzey Planlama Bölgesi’nde hak sahiplerinin beş kat talebi, iki ve üç katı mümkün kılan eski planları da riske edince devreye belediye girdi. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde bölgedeki hak sahipleri ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan süreci ayrıntılı şekilde anlatarak son kararı hak sahiplerinin vermesi için sandığa gideceklerini açıkladı.
2007 yılında ilçenin gündemine giren planlar, 2010 yılında Gemlik Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilip Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilirken, Büyükşehir’den döndükten sonra 2013 yılında yeniden Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Başkan Sertaslan, "Planlar, rezerv yapı alanı olarak belirlenip çeşitli imtiyazlar sağlanmıştı. Hak sahiplerine tapuları ise 2015 yılının haziran ayında verilmeye başlandı. Ancak daha sonra kabul edilen 1,20 emsal artışı ile üç katın dört ve beş kata yükselmesine meslek odalarından itiraz gelmesiyle işlemler durduruldu. Gemlik Belediyesi konuyla ilgili tüm siyasi partiler ile görüşüp kararı bölge halkının vermesi konusunda fikir birliğine vardı. İtiraz eden meslek kuruşları ile görüşerek hassasiyetlerimiz belirttik ama bir sonuca varamadık. Ancak son kararı verecek olan siyasi partiler değil hak sahipleridir" dedi.
Başkan Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü;
"planların mevcut haliyle kabulünü ya da emsal artışı talebine sizler karara vereceksiniz. Talepte bulunduğumuzda önceki planların da itiraz edilerek iptal edilme riski var. İmar başlatalım derken o bölgede zeytincilik yapmaya da dönebiliriz. Bu sebeple tüm hak sahipleri ile toplanarak sizlerin kararını almak için sandık koyacak ve izlenmesi gereken yolu oylamanızı isteyeceğiz. Geldiğimiz noktada siz ne karar verirseniz sonuna kadar arkasında duracak onu uygulayacağız.”
Toplantı sonunda soruları da cevaplayan Başkan Sertaslan, 16 Ekim Çarşamba saat 18.00’de Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yeniden toplantı yapılacağını, bu toplantıda izlenecek yolun oylanacağını belirterek tüm hak sahiplerinin toplantıya katılmasını istedi.

BURSA

10 Ekim 2019 Perşembe

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