Başkan Turgay Erdem'den hayvan mezarlığı sözü

Bursa Veteriner Hekimler Odası yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Turgay Erdem kısa zamanda Nilüfer'e hayvan mezarlığı yapılacağını ifade etti.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Bolten ile oda genel sekreteri Melike Baysal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Bolten, Nilüfer Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki hayvanların sağlığı, refahı, halk ve çevre sağlığı konusunda ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi için Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak, Nilüfer Belediyesi ile ortak projeler yürütmeye hazır olduğunu söyleyerek, veteriner hekim istihdamı noktasında duyarlılığından ötürü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti.

Oda genel sekreteri Melike Baysal ise, “Oda olarak özellikle sahipsiz hayvanların yaşam ve sağlık hakları konusunda çok hassasız. Nilüfer Belediyesi'nin oluşturmayı planladığı doğal yaşam merkezi gelecek için bizi umutlandırıyor. Fakat Nilüfer gibi gelişmiş bir ilçede hayvan mezarlığı eksikliği hissediliyor. Çünkü hayvan mezarlığı, özellikle evcil hayvan sahipleri için çok önemli. Besledikleri can dostları onlar için adeta bir evlat gibi. Bu insanlar, sevdikleri can dostlarını kaybettiklerinde, ziyaret edebilecekleri, onların anısını ölümsüzleştirecek bir mezar taşını hak ediyorlar. Oda olarak bunun toplum sağlığına da faydalı olacağına inanıyor, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in bu konuda adım atmasını bekliyoruz'' dedi.

Melike Baysal ayrıca meclisin gündeminde olan hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bursa Veteriner Hekimler Odası yönetiminin ziyaretinden memnun kaldığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Nilüfer Belediyesi olarak, Bursa Veteriner Hekimler Odası ile ortak projeler üretmekten memnun olacaklarını söyleyerek, ''Benim de Akita cinsi bir köpeğim var ve hayvan sevgisi yaşamımın önemli bir parçası, Nilüfer en kısa zamanda hayvan mezarlığına kavuşacak'' diye konuştu.

