İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındı

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BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan mezarlığın tuvalet kapısı ile Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı.

İznik İlçe Mezarlığı´nın bay ve bayan tuvaletleri ile 300 yıllık Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı. Türbeye ve mezarlığa ziyarete gelenler, kapıların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



BURSA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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