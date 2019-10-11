Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'dan basın sektörüne istihdam katkısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'dan basın sektörüne istihdam katkısı

İHA

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR ) arasında "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programlarının" Bursa İline dair değerlendirme raporu açıklandı.

Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'dan basın sektörüne istihdam katkısı

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR ) arasında “Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü” kapsamında düzenlenen “İşbaşı Eğitim Programlarının” Bursa İline dair değerlendirme raporu açıklandı.
Raporda, 2016 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Basın İlan Kurumu (BİK) arasında imzalanan ve basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirmesinde önemli rol oynayan işbirliği protokolünün yenilenerek devam ettiği hatırlatıldı.
Bir yılda 93 katılımcı istihdam edildi
Türkiye İş Kurumu ve Basın İlan Kurumu arasında Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği protokolü kapsamında düzenlenen işbaşı eğitim programlarının “Asistan Stajyer Muhabir, Foto Muhabiri, Foto Röportaj, Gazete Muhabiri, Muhabir, Radyo ve Televizyon Muhabiri, Televizyon Muhabiri ve Yazılı Basın Muhabiri” mesleklerine ait kodlarla 9 aya kadar düzenlenebildiği belirtildi. İşbirliği protokolü kapsamında Bursa İŞKUR ve BİK Bursa Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucunda, toplam 53 adet program açıldığı, açılan programların 30 tanesinin 9 aylık süresinin sona erdiği, 11 tanesinin devam ettiği bilgisinin yer aldığı raporda 93 katılımcının bu imkândan faydalanarak sektörde istihdam edildiği kaydedildi.
Protokol kapsamında katılımcıların yüzde 50,5’i gazete muhabiri, yüzde 45,16’sı muhabir olarak mesleğe adım attı. Raporun, istihdam analizi bölümünde, İş Başı Eğitim Programını başarıyla bitiren katılımcıların yüzde 85.71’inin ilgili meslekte çalışmaya başladığı, akabinde ortalama 156 fiili gün istihdamda kalmaları ile programın çoğunlukla başarılı olarak devam ettiğine vurgu yapıldı.
Gazetecilik zor ama itibarlı
Program bittikten sonra sektörde istihdamı devam edenlerin ortalama gün sayısının 274 olduğu, istihdam süresi ortalamasının diğer meslek gruplarına göre fazla olmasında ise gazetecilik mesleğinin zor ancak toplum içinde itibarlı olmasının etken olduğu vurgulandı. Ayrıca eğitim sürecinde mesleğin sorunları, meslek sevgisi, meslek etiği, mesleğin toplumsal öneminin disiplinli ve prensipli olarak katılımcılara aktarılmasının, programlarda kalıcılığı artırdığına değinildi.
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Bursa’da işbaşı eğitim programları için 849.155,00. TL sözleşme imzalandığı, gazetelerin dışında yayıncılara da ulaşılması halinde bu desteğin artacağı ifade edildi.

BURSA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşa’da ücretsiz kanser taraması ve mamografi çekimi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da ücretsiz kanser taraması ve ...
Dündar: "Bursa, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER Dündar: "Bursa, Türkiye ekonomisine ciddi katkı ...
Bursa’da emekli binbaşılar harekat için askerlik şubesine dilekçe verdi
YEREL HABERLER Bursa’da emekli binbaşılar harekat için askerlik ...
Su damlası cinayetinde karar bozuldu Su damlası cinayetinin sanığına müebbet talebi
YEREL HABERLER Su damlası cinayetinde karar bozuldu Su damlası ...
Ev faresi hırsızlar yakalandı Hırsız kadın bir kaçtı iki kaçtı üçüncü hırsızlığında yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Ev faresi hırsızlar yakalandı Hırsız kadın bir kaçtı ...
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında
İnegölspor'un yeni teknik direktörü Murat Yoldaş
YEREL HABERLER İnegölspor'un yeni teknik direktörü Murat Yoldaş
Keles’te öğrenciler Fetih suresi okuyarak dua etti
YEREL HABERLER Keles’te öğrenciler Fetih suresi okuyarak dua etti
İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındı
YEREL HABERLER İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları ...
Kamyonet çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Başkan Turgay Erdem'den hayvan mezarlığı sözü
YEREL HABERLER Başkan Turgay Erdem'den hayvan mezarlığı sözü
BUÜ Senatosu ve Yönetimi’nden ‘Barış Pınarı Harekâtı’ açıklaması
YEREL HABERLER BUÜ Senatosu ve Yönetimi’nden ‘Barış Pınarı Harekâtı’ ...
Kral Şakir Bursalı hayranlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Kral Şakir Bursalı hayranlarıyla buluşuyor
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Kuzey Planları’nda hak sahipleri sandığa gidecek
YEREL HABERLER Kuzey Planları’nda hak sahipleri sandığa gidecek
Fetih Müzesi ziyaretçilerini büyülüyor
YEREL HABERLER Fetih Müzesi ziyaretçilerini büyülüyor
Öğrenciler Mehmetçik'e Fetih Suresi okuyarak dua ettiler
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik'e Fetih Suresi okuyarak dua ...
Bursa'da uyuşturucu kovalamacası: 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu kovalamacası: 3 kişi tutuklandı
Hamile kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Hamile kadın ölümden döndü
Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı 
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın ...
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
İsmail Güldüren'den İnegölspor yönetimine tepki
YEREL HABERLER İsmail Güldüren'den İnegölspor yönetimine tepki
Meme kanseri için yürüdüler
YEREL HABERLER Meme kanseri için yürüdüler
Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X