Kanser hastası evinde ölü bulundu

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-BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan İsmail İtegün (75), evinde ölü bulundu.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan İsmail İtegün, komşuları tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, İtegün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akciğer kanseri olduğu öğrenilen İtegün'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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