Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali başladı. Bu yıl “Umut” temasıyla düzenlenen, festivalin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şiirin güzelliğini Nilüfer’in her köşesine taşıyacakların söyledi.

Şiirin sesi bir kez daha Nilüfer’i sardı. Türkiye’den ve dünyadan değerli şairleri, halkın her kesimiyle buluşturan 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali başladı. Bu yıl “Umut” temasıyla düzenlenen Şiir Festivali’nde, sanatseverler, 13 Ekim’e kadar, şiiri sanatın her dalıyla buluşturan çok sayıda etkinliğe katılma şansı bulacak. Şiirin güzelliğinin Nilüfer’i sardığı festival, ilk gününden büyük ilgi gördü. 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin açılışı Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın, 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin manifestosunu okuduğu törende konuşan Başkan Turgay Erdem, “Şiir, bütün güzelliğiyle umudumuzu beslesin diye, Nilüfer Şiir Festivali’nin dördüncüsünü bu yıl ‘umut’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Şairlerin kendi sesinden, birbirinden güzel dizelerini dinleme şansı bulacağız. Farklı sanat dallarını şiirle buluşturan etkinliklerde biraraya geleceğiz. Anadolu Ozanları Projesi de festival kapsamında ilk kez halkla buluşacak. Bu proje kapsamında Dadaloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu, Nesimi, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre gibi büyük halk ozanlarının seçilen şiirleri, 6 besteciye verilen siparişle bestelendi ve çoksesli korolar için 6 eserlik bir repertuvar oluşturuldu. Koro edebiyatına yeni eserler kazandıran bu çalışmanın sonunda oluşan repertuar, ülkemizin en başarılı koroları olan Boğaziçi Caz Korosu, Rezonans ve Nilüfer Çoksesli Korosu tarafından festivalimizin kapanışında ilk kez seslendirilecek. Böylelikle Anadolu’nun kültürel değerleri hem gelecek nesillere taşınacak, hem de korolarımız tarafından yurt içi ve yurt dışında seslendirilerek yerelden evrensele bir paylaşım gerçekleşecek” dedi.

4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde halkın her kesimi düzenlenen etkinliklerde şiirle buluşuyor. Bu kapsamda okullarda da şiir buluşmaları düzenleniyor. Bu buluşmalardan biri de 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. Gülce Başer moderatörlüğünde şairler Arife Kalender, Josep M. Rodriguez, Metin Celal ve Tatev Chakhian öğrencilerle bir araya geldi. ‘Şiir kitapta şair okulda’ temalı söyleşide konuk şairler şiirlerini okudu, umut ve şiir üzerine düşüncelerini paylaştı.

BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.