Mudanya'da Cem Karaca rüzgarı

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Mudanya Mütarekesi’nin 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Mudanya bu kez, Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın eserlerini seslendiren Cem’niyet grubunu ağırladı.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, Yazar İnci Aral ve Sanatçı Mehtap Meral’in söyleşisi ile başladı. Söyleşinin ardından Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın eserlerini seslendiren Cem’niyet grubu sahne aldı. Grup, en güzel Cem Karaca şarkılarını, Mudanyalılar için seslendirdi.

Konserin sonunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gruba teşekkür ederken, 'İzmir Marşı'nı grupla birlikte söyledi. Etkinliklerde Mudanya Belediyesi kursiyerlerinden oluşan ritim grubunun performansı da katılımcılardan büyük alkış aldı.

BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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