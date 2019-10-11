Karnabahar tarlada 3 lira, pazarda 7 lira Pazarcı üreticiden daha fazla para kazanıyor

Çiftçinin 3 liraya aracıya sattığı karnabahar pazarda 7 liraya satılıyor.

Türkiye’nin verimli topraklarına sahip Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Karacaali köyünde çiftçilik yapan karnabahar üreticilerinin mahsulleri tarlada 3 lira, pazarda 7 liradan satılıyor. Karacaali köyü muhtarı Murat Üzmez, “Türkiye’nin her vilayetine sevkıyat yapıyoruz. Kış sebzesi olarak yetiştirmesi zor, pazarlara göndermesi zor. Tarladan 3 liraya veriyoruz, pazarlarda 67 lira civarında satılıyor. Üretici bu zahmeti çekiyor, pazarcı daha fazla para kazanıyor. Maliyetlerin biraz daha düşük olması, mazot ve gübrenin ucuz olması, çiftçinin biraz daha fazla para kazanmasını sağlar” diye konuştu.

Karnabahar üreticisi Ferhan Koç, “Biz yetiştiriyoruz 3 liraya satıyoruz. Pazarcılar yaklaşık 7 liraya satıyor. Ona da bir şey diyemeyiz, o da ekmeğinin peşinde, ne diyelim durum bu” dedi.

BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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