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İGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam Destek

İHA

İnegöl Genç İş Adamları Derneği'nden (İGİAD), Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkemizin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek geldi.

İGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam Destek

İnegöl Genç İş Adamları Derneği’nden (İGİAD), Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkemizin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek geldi.
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yönetim Kurulu üyesi, İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, Barış Pınarı Harekatı'nın barış koridorunun oluşturulması ve Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu kaydetti. Özdemir, "Teröre, teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ülkemizin sınırlarını terör odaklarından temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi, akabinde barış koridoru oluşturularak, bölgemize huzur ve barış getirilmesi açısından başlatılan Barış Pınarı Harekatını yakından takip ediyoruz. Teröre karşı başlatılan bu operasyonlar, ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Allah, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensuplarını korusun, muzaffer eylesin" dedi.
Hakan Özdemir, "Millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadele kapsamında atılacak her adımı desteklemek bizim için milli bir sorumluluktur. Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Gün bir olma, birlik olma günüdür. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabbim bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

BURSA

11 Ekim 2019 Cuma

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