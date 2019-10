SOLOTÜRK Mudanya Mütarekesi için uçtu Mudanya Mütarekesi’nin 97’inci yılına coşkulu kutlama

Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıldönümü dolayısıyla SOLOTÜRK ekibinin Mudanya sahilinde yaptığı gösteri büyük ilgi topladı.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Mudanya Mütarekesi’nin 97’inci yıldönümü kutlamaları devam ediyor. Türk semalarını korumaya kendini adayan Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki sarsılmaz gücü SOLOTÜRK ekibinin yaptığı gösteri tam not aldı. Yüzlerce vatandaşın izlediği gösteride F16 savaş uçağı ile yapılan akrobatik hareketler nefes kesti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gösterinin sonunda kısa bir konuşma yaparak, “Bugün çok mutluyuz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugün de 19 Mayıs 1919’da başlayan ulusal kurtuluş mücadelemizin 100’üncü yılının, 11 Ekim 1922’de barışın imzalandığı Mudanya Mütarekesi’nin 97’nci yıldönümüdür. İlk kez SOLOTÜRK bizimle oldu. Daha önce Türk yıldızları gelmişti. Mudanya’da bu barış duygularını bütün hemşerilerimizle birlikte coşkuyla yaşadık. Göreve geldiğimizden bu yana söyledik ‘sonsuza dek barış’ diye. Bu da, Mudanya Mütarekesi'nin, barışın imzalandığı kentimizin önemli değeridir. Türk siyasi ve dünya tarihinin önemli gününü bütün dünyaya duyurmak için bu etkinlikleri her yıl tekrarladık, bu yıl da çok iyi oldu. Geçmişimize sahip çıkarak bu faaliyetleri sürekli yapıp, insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Türkyılmaz, “Tek dileğimiz ordumuzun başarıyla, hiçbir yavrumuzun canı incinmeden ana yuvalarına dönmesi. Ordumuza başarılar diliyoruz. Onların başarısı inanıyoruz ki tüm yurdumuzun başarısı olacaktır. Atamızın emaneti olan laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti onların güvencesi altında, halkımızın inancıyla birlikte ilelebet yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

Program, Erol Mütercimler söyleşisi, Mütareke yürüyüşü ve Can Bonomo konserinin ardından sona erecek.

