SoloTürk, Bursa'da gösteri yaptı

BURSA´da, Mudanya Mütarekesi´nin 97´nci yıl kutlamaları kapsamında Solo Türk'ün F-16 uçaklarıyla yaptığı gösteri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi´nin 97´nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte SoloTürk, birbirinden zor ve başarılı hareketleriyle izleyenleri büyüledi. Mudanya sahil kıyısında toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugün de 19 Mayıs 1919´da başlayan ulusal kurtuluş mücadelemizin 100´üncü yılının, 11 Ekim 1922´de barışın imzalandığı Mudanya Mütarekesi´nin 97´nci yıldönümü. İlk kez Solo Türk bizimle oldu, daha önce Türk yıldızları gelmişti. Mudanya´da bu barış duygularını bütün hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla yaşadık. Türk siyasi tarihinin, dünya tarihinin önemli gününü bütün dünyaya duyurmak için bu etkinlikleri her yıl tekrarladık, bu yıl da çok iyi oldu. Geçmişimize sahip çıkarak bu etkinlikleri sürekli yapıp, insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Türkyılmaz ayrıca, devam eden Barış Pınarı Harekatı´na ilişkin "Tek dileğimiz ordumuzun başarıyla, hiçbir yavrumuzun canı incinmeden ana yuvalarına dönmesini istiyoruz. Ordumuza başarılar diliyoruz, onların başarısı tüm yurdumuzun başarısı olacaktır. Atamızın emaneti olan laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti onların güvencesi altında, halkımızın inancıyla birlikte ilelebet yaşayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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