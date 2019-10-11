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Bursagaz’ın muhtarlar için kurduğu ‘WhatsApp Hattına gelen talepler öncelikli olacak

İHA

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz, toplumun en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğü muhtarlarla olan iş birliğini her açıdan güçlendirmek için harekete geçti. Muhtarlarla bir araya gelinen toplantıda Muhtar WhatsApp Hattının tanıtımı yapıldı.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz, Bursa’ya verdiği hizmet kalitesini daha da artırmak maksadıyla Yıldırım ve Gürsu’dan 70 muhtarla bir araya gelerek yeni uygulaması olan Muhtar Whatsapp hattını tanıttı.
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Bursagaz’ın bugüne kadar yürüttüğü kampanyalarda muhtarların göstermiş olduğu destek sebebiyle kendilerine teşekkür ederek yeni uygulamaları Muhtar WhatsApp Hattı hakkında detaylı bilgi verdi. Özden, muhtarların Bursagaz’a daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanıma açılan Muhtar WhatsApp Hattı üzerinden muhtarlar tarafından iletilen her türlü talebin öncelikli olarak değerlendirileceği ve bu hat üzerinden muhtarların doğalgazla ilgili her türlü geri dönüşü yapabileceklerinin altını çizdi.
Kuruldukları günden bu yana Bursa’nın ulaşabilecekleri her noktasına en güvenilir, konforlu ve çevreci yakıt olan doğalgazı ulaştırmayı görev edindiklerini söyleyen Özden, toplantıda yaptığı konuşmanın devamında şunları söyledi: “Ortak bir hedefle bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana altyapı çalışmalarına devam ettiğimiz dört dağ ilçemizle birlikte 11 ilçede hizmet veriyoruz. Abone sayımız 1 milyonu aştı ve bugün, Türkiye’nin en büyük 3’üncü doğalgaz dağıtım şirketiyiz. Kampanyalarda sizlerle birlikte çalıştık ve sizlerin sayesinde halkımıza ulaştık. Bu noktada vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Bursagaz adına sizlere en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hayata geçirdiğimiz yeni Muhtar WhatsApp Hattı sayesinde mahallere doğalgaz ile ilgili daha iyi hizmet verebilmemiz mümkün olacak.”
Toplantının devamında, doğalgaz sektöründeki son gelişmeler ve Bursagaz’ın hizmetlerini içeren sunumlar yapıldı ve muhtarlardan gelen talepler dinlendi. Bursagaz, diğer ilçe muhtarlarıyla önümüzdeki haftalarda bir araya gelmeye devam edecek.

BURSA

11 Ekim 2019 Cuma

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