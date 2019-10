Basketbolda yeni heyecan Frutti Extra Bursaspor Bursaspor Basketbol takımı Frutti Extra Bursaspor oldu

Basketbol Süper Liginin ilk 2 haftasında üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Bursaspor Basketbol Takımı, Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketi ile imzaladığı isim sponsorluğu anlaşmasıyla "Frutti Extra Bursaspor" oldu. Sponsorluk protokolünü Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin ile Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak imzaladı.

Ligin 3. haftasında pazar günü Bursa'da oynanacak olan Karşıyaka mücadelesi öncesi Frutti Extra Bursaspor isminin lansmanı yapıldı. Nilüfer İlçesindeki Tofaş Kapalı Spor Salonunda basın önüne çıkan Frutti Extra Bursaspor yöneticileri, Uludağ İçecek Türk AŞ.yönetimi sponsorluk süreci ve Frutti Extra Bursaspor'un hedefleri konusunda bilgi verdi.

3 Ekim'de ön anlaşması yapılan sponsorluğun lansman toplantısına Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Türk AŞ. CEO'su Mete Öz, Uludağ İçecek Türk AŞ. ortaklarından Bursaspor Kulübü Eski Başkanı Levent Kızıl ile Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Genel Menejeri Nedim Yücel, Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Kaptanı Ender Arslan katıldı. Takımın diğer oyuncularının da katılmasının ardından birlikte fotoğraf çektirildi. Yöneticiler ve Basketbolcular daha sonra birlikte taraftarı selamladı.

"Hedeflerimize ulaşıyoruz"

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin 5 yıl önce kurulan takımın bugün hedeflerini gerçekleştirmiş olduğunu görmekten büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Geçmişteki tüm teknik kadro, sporcularımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Ülke çapında Bursamız özelinde sanata, sanatçıya, spora, sporcuya, eğitime ve bilime destek veren şehrin arkasında yıllardır dağ gibi duran Uludağ İçecek ailesine şehrim ve takımım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Birinci Dünya Savaşının yaşandığı ve seferberlik ilan edildiği yıllarda dedesinin babasına Türk ordusunun muzaffer olması için Nuri Zafer ismini koyduğunu belirten Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, "Bende şanlı ordumuzun muzaffer olmasını diliyorum" dedi. İçlerindeki 300 yıllık Bursa sevgisiyle Bursaspor Basketbol Takımına sponsor olmayı canı gönülden kabul ettiklerini belirten Erbak, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden önce sponsor olan Durmazlar ailesinden bu bayrağı aldık. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bizde zamanı geldiğinde başka bir Bursalı aileye devrederiz" diye konuştu.

"Türkiye'ye rol model olan bir kulüp olacağız"

Şirket olarak hem yerelde hemde genelde Bursayı ilgilendiren sponsorluklarının devam ettiğini belirten Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, uzun dönem yapılan sponsorlukların hem yapılan tarafa hemde yapan tarafa fayda sağladığını onun için sponsorlukların bir kere değil devamlı olması gerektiğini söyledi. "Uludağ" markasının konuşan bir marka olduğunu sözlerine ekleyen Kızıl,"Uludağ hızlı tüketilen bir marka, konuşan marka, tüketici markası, hep tüketicilerle konuştuğu için hayatımız hep böyle renklidir. Konuşan marka ile Bursaspor'un yanyana gelmesi bu işe yeni bir renk getirecek. Her iki marka birbirine etkileşim getirecek Tüketicilerin kalbini okşayan bir marka olacaktır. Bursaspor'da çok iyi bir çıkış yakaladı. Kendi ayakları üzerinde duran kulüpler bundan sonra Türkiye'de rol model olacaktır. Biz Frutti Extra Bursaspor'da bunu yapmak istiyoruz. Şuanda AŞ. oldu. Borcu olmayan bir kulüp neredeyse, Bundan sonrada biz arkalarındayız hiç merak etmesinler. Bu örnek model devam ettikçe hedefleriniz de büyük olur bugün ilk altıya kaldığınızda Eurocup'a kalabilirsiniz. Frutti Extra'da bir dünya markası olma yolunda. Avrupa'da da marka ile ilgili bazı düşüncelerimiz olduğu için Frutti Extra yapma kararı aldık bununla ilgili sürpriz gelişmeleride ileri ki günlerde sizinle paylaşacağız" dedi.

Tofaş'la Frutti Extra Bursaspor basketbol takımlarının aynı şehrin kardeş takımlarını olduğunu sözlerine ekleyen Ömer Kızıl, "Sadece ekonomik anlamda değil taraftarında başarısının olması lazım kızdırmak her zaman serbest, tezahurat her zaman var ama şiddete hayır. Bu şekilde örnek bir basketbol kulübü olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Benim olduğum yerde başarı olur"

Sürdürülebilir başarının güçlü ekonomi ile mümkün olacağını belirten Uludağ İçecek Türk AŞ. ortaklarından Bursaspor Kulübü Eski Başkanı Levent Kızıl da Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımını AŞ. yapan başkan Sezer Sezgin'e kurumsal başarısından dolayı teşekkür etti. Kızıl,"Bizim kalbimiz temiz, kalbin temiz olduğu yerde başarı olur. Benim olduğum yerde başarı olur. Onun için kimse merak etmesin mutlaka iyi olacağız" dedi.

Türk sporun geleceği kendi ayakları üzerinde duran kulüplere bağlı

Uludağ İçecek Türk AŞ. CEO'su Mete Öz ise Başkan Sezer Sezgin'in kendisiyle yaptığı bir görüşmede " Türkiye'de bir spor kulübünün yönetici desteği olmadan nasıl yürütülebileceğini göstermek istiyorum" dediğini belirterek,"Bir kulübün yönetici desteği olmadan gelir gider dengesini sağlayarak hiç bir yöneticinin desteğini almadan varlığını sürdürmesi aslında Türk sporunun geleceğidir. Sezer bey bugün tüm Türkiye'ye rol model olan bir takım yapmıştır. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Basketbol Süper Ligi’ne bu sezon yükselen Frutti Extra Bursaspor, ligdeki ilk maçında Bursa derbisinde TOFAŞ Spor Kulübü’nü konuk etmiş ve 8076 galip gelmeyi başarmıştı. İkinci haftada Darüşşafaka Tekfen’e konuk olan Frutti Extra Bursaspor bu maçtan da 8163 galip ayrıldı. Frutti Extra Bursaspor bu hafta Pazar günü kendi evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

