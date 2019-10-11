Frutti Extra Bursaspor´un basın toplantısı düzenlendi

Frutti Extra Bursaspor'un isim sponsorluğunu kapsayan basın toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Sezer Sezgin, ilerleyen dönemde şampiyonluk için de yeniden bir araya gelmeyi temenni etti.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor Basketbol Takımı'nın, isim sponsoru Uludağ İçeçek A.Ş. ile yapılan anlaşma için dün imza töreni düzenlendi. Yeni adıyla Frutti Extra Bursaspor'un lansmanı TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO'su Mete Öz, Uludağ İçecek Türk A.Ş. ortaklarından ve Bursaspor unutulmaz başkanlarından Levent Kızıl ile Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, genel menajer Nedim Yücel, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Takımın 5 yıl önce kurulduğunu ve bugün Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettiğine işaret eden Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Bize bugüne kadar katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki bizi bu yıl yalnız bırakmayan Uludağ İçecek A.Ş.'nin destekleri nedeniyle oldukça mutlu olduk. Şimdi bayrağı biz devraldık. İnşallah Bursalı bütün aileler de kulübe destek verirler. Şimdilik ütopya gibi gözükse de umarım ileride şampiyonluklar için de bir araya geliriz" dedi.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise, "Biz Bursasporluyuz. Yıllardır da Bursa'ya ve Bursaspor'a desteklerimiz oldu. Devam da edecek. Sponsorluklar uzun süreli olursa hem sponsor olan firma hem de destek alan kurum bunun faydasını görür. Artık hedefi ufak tutmayacağız" diye konuştu.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO'su Mete Öz de bu birliktelikle güçlenen Frutti Extra Bursaspor'un önce EuroCup, uzun vadede de Euoroleaugue'de mücadele edeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. ortaklarından Bursaspor eski başkanı Levent Kızıl da, "Her zaman söylerim önemli olan sürdürülebilir başarı. Biz bunun için buradayız. Kalbimiz temiz. Öyle olmasa başarı da olmaz. Benim olduğum her yerde başarı olur" ifadeleriyle kulübe destek verdi.



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