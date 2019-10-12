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Belediye başkanı makamında Mehmetçik için fetih suresi okudu

İHA

Bursa'da Belediye Başkanı sınır ötesinde ülkenin bekası için operasyon yapan Mehmetçik için makamında fetih suresi okudu.

Belediye başkanı makamında Mehmetçik için fetih suresi okudu

Bursa’da Belediye Başkanı sınır ötesinde ülkenin bekası için operasyon yapan Mehmetçik için makamında fetih suresi okudu.
Büyükorhan İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, sabah namazındaki duadan sonra makamında Türk Silahlı kuvvetlerinin muzaffer olması için Kur'anı Kerim okuyarak zafer için fetih suresini okudu. Ülkenin bekasının korunması ve Mehmetçiklerin çıktıkları operasyondan sağ salim ve zaferle dönmeleri için dua eden başkan Korkmaz, herkesin takdirini topladı.
"Dünya bizi anlayacaktır anlamasa da biz bize yeteriz" diyen Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ''Terör belasından onlarca yıldır çok canımız yandı. Dünya bizi anlayacaktır anlamasa da biz bize yeteriz. Terörün bitirilmesi, Avrupa ve ülkemize göçün önlenmesi ve Aylan bebeklerin ölmemesi için bu harekat çok önemli'' dedi.

BURSA

12 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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