Belediye başkanı makamında Mehmetçik için fetih suresi okudu

Bursa’da Belediye Başkanı sınır ötesinde ülkenin bekası için operasyon yapan Mehmetçik için makamında fetih suresi okudu.

Büyükorhan İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, sabah namazındaki duadan sonra makamında Türk Silahlı kuvvetlerinin muzaffer olması için Kur'anı Kerim okuyarak zafer için fetih suresini okudu. Ülkenin bekasının korunması ve Mehmetçiklerin çıktıkları operasyondan sağ salim ve zaferle dönmeleri için dua eden başkan Korkmaz, herkesin takdirini topladı.

"Dünya bizi anlayacaktır anlamasa da biz bize yeteriz" diyen Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ''Terör belasından onlarca yıldır çok canımız yandı. Dünya bizi anlayacaktır anlamasa da biz bize yeteriz. Terörün bitirilmesi, Avrupa ve ülkemize göçün önlenmesi ve Aylan bebeklerin ölmemesi için bu harekat çok önemli'' dedi.

BURSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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