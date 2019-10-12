Sporun kalbi Hüdavendigar Park’ta atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘kentin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla’ bu yıl 4.’sü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, Hüdavendigar Kent Parkı’nda başladı.

Bursa’nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin alanında en büyük organizasyonlarından biri olan 4. Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, Hüdavendigar Park’ta start aldı. Birbirinden farklı spor dallarına yönelik stantların açıldığı, çeşitli sportif aktivitelerin gerçekleştirildiği 2 günlük etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de katıldı. Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte stantları tek tek gezen, yetkililerden bilgiler alan Demir, mini golf sahasında deneme atışları gerçekleştirdi, ok attı. Etkinliğin ilk gününde‘Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği, İHH Bursa İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapılan ortak tatbikat, vatandaşlar tarafından meraklı ve heyecanlı gözlerle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1213 Ekim tarihleri arasında planlanan 4. Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’nde, farklı spor aktivitelerinin yanı sıra yine sektör profesyonellerinin yer aldığı söyleşiler de yer aldı. Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı İsmet Şentürk, Milli Takım Antrenörü Ahmet Kaçmaz, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Mitat Turan, Bursa Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Cihat Öz ve Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü Başkanı Ethem Kuruçay, etkinliğin ilk gününde Bursalı sporseverlerle bir araya geldi.

BURSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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