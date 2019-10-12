Periler kayıpsız geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesporkulübü, TKBL 2. Haftası’nda evinde ağırladığı Edremit Belediye Gürespor takımını 6653 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde Edremit Belediye Gürespor ile karşılaştı. Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan maça iyi başlayan yeşilbeyazlılar, ilk 3 dakikada 70 öne geçti. Edremit Belediye Güre takımı ilk çeyreğin bitimine 3:12 dakika kala durumu 1111 ile eşitlese de yeşilbeyazlılar, Gülşah ve Jatarie’nin sayılarıyla farkı yeniden açtı ve ikinci çeyreğe 1511 önde girdi. Maçın ikinci çeyreğinde yakaladıkları hücum şanslarını iyi değerlendiren Bursa ekibi, 2011 ile farkı 9 sayıya çıkardı. Rakibin hızlı hücumlarını alan savunmasıyla kesen Büyükşehir Belediyespor, farkı korurken soyunma odasına 3324 önde girdi. Kalan sürede oyunun hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, üçüncü çeyreği 4939, maçı da 6653 önde tamamladı.

Bu sonuçla ligin ikinci haftasından da galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor, 4 puan ile liderliğe yükseldi. Yeşilbeyazlılar’daJatarie White 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Gülşah Çelebi 13, Harika Eldaş 11, Melike Bakırcıoğlu 8, Ferda Yıldız 7, Gizem Uca 6 ve İlknur Yıldızhan 2 sayı ile galibiyete katkı koydu.

Bursa ekibi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3. Haftası’nda Sakarya Yükseliş takımına konuk olacak. 16 Ekim Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 17:00’da başlayacak.

BURSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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