17 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu çıktı

Bursa İnegöl'de jandarma ekipleri devriye gezdiği sırada boğazköy barajı yakınlarında duran bir araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre boğazköy barajı yakınlarında park halinde bulunan bir otomobilde şüphelenen jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada ve 17 yaşındaki S.C isimli şahsın üzerinde 25 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan I.E (25) isimli şahsında basit yaralama suçundan dolayı yakalaması olduğu belirlendi. Her iki şahısta ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BURSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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