Narkotik timleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gençleri zehirleyen zehir taciri suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede tacirlere göz açtırmıyor.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler ilçede gençlere uyuşturucu satışı yapan G.K. (30)''yı suçüstü yakaladı. Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs hakkında düzenlenen evrakla birlikte adliyeye çıkarıldı. Daha önceden hakkında 5 dosyası daha bulunan G. K. adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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