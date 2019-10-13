Uyuşturucu taciri jandarma tarafından yakalandı

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Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan dolayı hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre Bursa'nın İnegöl İlçesine bağı Çiftlik Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri 21 yaşındaki S.D isimli şahsından şüphelendi. Ekipler tarafından şahsın kimlik kontrolünde uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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