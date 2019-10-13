Bursa'daki defne üretimi 10 yılda 10 kat arttı

Karacabey ilçesindeki defne rehabilitasyon sahalarını ve işleme tesislerini ziyaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa'daki defne üretiminin 3 bin tondan 30 bin tona çıktığını söyledi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile birlikte Karacabey'in Kurşunlu köyünde defne ıslah sahalarını ve defne işleme tesislerini inceleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman teşkilatı olarak ormanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, orman köylümüze gelir temin etme fırsatları oluşturulması orman köylümüze alternatif gelir kaynakları sunmak başlıca arzumuzdur. Tıbbi, aromatik ve diğer kullanım potansiyeli olan bitkilerden korumakullanma dengesi içinde faydalanmaya özen gösteriyoruz. Ülkemizin önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi de, dış ticaretimizde de önemli yer tutan defnedir" diye konuştu.

Özellikle Bursa'da son on yılda doğal defne alanlarından yapılan yaprak ve tohum faydalanmalarının sürdürülebilir olmasına işaret eden Karacabey, "Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretimde yaşanan değer kayıplarının azaltılması, defne ürünlerinin kullanım miktarının ülke genelinde yaygınlaştırılması gayesiyle defne rehabilitasyonuna önem verdik. Bursa ilimizde defne üretimi 3 bin tondan 30 bin tonlara kadar çıktı. Orman köylümüzün de geliri arttığı gibi defne işleme pelet tesisleri de kurulmaya başlandı" dedi.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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