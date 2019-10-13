Şehir tiyatrosundan sezona merhaba

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezon açılışını Mevlana Celaleddin Rumi’nin can yoldaşı Şemsi Tebrizi’yi arayışını anlatan ‘Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)’ adlı oyunla yaptı.

Şehir tiyatrosu, Mevlana Celaleddin Rumi’nin can yoldaşı Şemsi Tebrizi’yi arayışını anlatan ‘Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)’ adlı oyunun prömiyeri ile sanatseverlerle buluştu. Turgay Nar'ın yazdığı ve yaklaşık 750 yıl önce Konya'da yaşamış Mevlana'nın ‘Şemsi Tebrizi'nin kuşkulu kayboluşunun ardından’ dostunu arayışını ele alan oyun, Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyuna, Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Yönetmenliğini Altuğ Görgü, müziklerini ise Ömer Göktepeliler’in yaptığı, seyircinin büyük bir dikkatle izlediği oyunda, yaklaşık 300 yıl süren Haçlı seferleri sırasında yaşamış olan Mevlana'nın hayatı ele alındı.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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