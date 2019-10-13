Levent Yüksel, Bursa'da sahneye çıktı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

ŞARKICI Levent Yüksel, Bursa'da verdiği konserde unutulmayan şarkılarıyla dinleyicilerine nostaljik yolculuk yaşattı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel, dün gece şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Ünlü şarkıcı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkıyla selamladı. Levent Yüksel; 'Zalim', 'Beni Bırakın' ve 'Med Cezir' gibi şarkılarıyla dinleyicilerini 90'lı yıllara götürdü. Mekanı dolduran yaklaşık 1200 kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Bağlama da çalan Yüksel, iki saat süren konser sonunda hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla izleyicileri coşturdu.



BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:36

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.