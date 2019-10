"Ağız yarası, romatizmanın habercisi"

Eklemlerde ağrı ve şişlik olarak ortaya çıkan romatizmal hastalıklar, birçok kişinin kabusu olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, hastalığın belirtilerine dikkati çekerken ağız yaralarına vurgu yaptı.

12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında hastalıkla ilgili açıklama yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, “Romatizma, aslında tek bir hastalık değildir. 200 civarında hastalığın genel adıdır. Yani pek çok çeşidi vardır. Romatizmaların sebebi halen kesin bilinmemekle beraber genetik yatkınlık, çevre, sigara alışkanlığı veya geçirilen çeşitli enfeksiyonlar sebep olarak gösterilebilir. Ancak hiçbiri tek başına romatizmaya yol açmaz. Romatizma multifaktöryeldir, yani birden fazla etkenin birlikteliğiyle ortaya çıkar. Poliklinikte en çok şikâyet edilen rahatsızlık, eklemde ağrı ve şişliktir. Romatizmal ağrılar, genelde istirahatle artar. Sabah ilk saatlerde yoğun olur. Hatta bazen uykudan uyandıran ağrılardır. Günlük değil süreklilik gösteren ağrılar söz konusuysa romatizma olabilir. Eller ve ayaklardaki ağrılar daha çok sabahları oluyor, bir süre sonra hareketle azalıyorsa ve her gün bunu yaşamaya başladıysanız, bu durumu romatizma açısından değerlendirmek gerekir. Hastalığı tetkiklerle anlamaya çalışıyoruz ama halen teşhisin yüzde 80’ini hastaya yaptığımız muayene ve hastalık öyküsü oluşturuyor. Yaygın eklem ağrıları olan birinde aft (ağrılı ağız yaraları), çok önemli bir bulgudur. Sık tekrarlayan, uzun sürede iyileşen ağız yaraları, Türkiye’de sık görülen Behçet hastalığı ve diğer romatizmal hastalıkların bulgusu olabilir. Ağız ve göz kuruluğu da bizim için değerli bulgulardır. Güneş alerjisini, burun içinde yara olup olmadığını, uzun süredir devam eden ishal olup olmadığını da sorgularız. Gözün sık sık kızarması, iltihaplanması da ayrıca önemli bir belirtidir. Bunlar eklem ağrısıyla birlikte varsa romatizma olabilir ve ayrıca incelenmelidir” dedi.

Romatizmal hastalıkların, tedavi edilmezse özellikle uzun dönemde eklemlerde hasar oluşturarak sakatlığa sebep olabileceği ve kişinin hayat kalitesini bozabileceği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, sağlıklı bir hayat için şu önerilerde bulundu:

"Kötü olan her şeyden uzaklaşmak gerekiyor. Örneğin, sigara içenlerde tedaviye direnç daha ciddi olur. Omega 3 bugün tartışılmaya devam ediliyor. Burada önemli olan, bunu doğal yolla almak. Yani Omega 3’ü balıktan temin etmek daha faydalıdır. Yine de diğer Omega 3 ürünleri de tüketilebilir. Faydası olduğu ortaya çıkan zerdeçal da tüketilebilir. Sağlıklı beslenme, bol sebzemeyve, sınırlı kırmızı et ve yağ tüketimi de önemlidir. Doğru kiloda olmak, eklemlerin yükünü azaltır. Eklemleri hareket ettirdiği için sporu da mutlaka öneriyoruz. Hareketli yaşamın kişinin hayat konforunu artırması kuvvetle muhtemeldir.”

