Çocuk yetenek şenliğine Türk Kızılay çadırı damga vurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda gerçekleştirilen 2. Çocuk Yetenek Şenliği’ne Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin kurduğu çadır damga vurdu.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, her fırsatta Türk Kızılay’ın faaliyet alanlarını ve merhamet elini anlatmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu boyunca gerçekleştirilen 2.Çocuk Yetenek Şenliği’nde kurulan Türk Kızılay çadırı büyük ilgi gördü. Genç Kızılay Bursa gönüllülerinin Türk Kızılay’ın faaliyetlerini anlattığı çadırda, Türk Kızılay temalı atölye çalışmaları beğeni topladı.

Bu yıl ‘Sıfır Atık’ teması ile gerçekleştirilen şenlikte kurulan Türk Kızılay çadırında gönüllülerin topladıkları geri dönüşüm malzemelerinden yapılarak ve ziyaretçilere hediye edilen objeler Türk Kızılay ve faaliyetlerini anlatan objeler şenlik alanını renklendirdi. Ayrıca şehrin farklı noktalarındaki okullarda eğitim gören öğrencilere hediye edilmek üzere hazırlanan ve atölyeleri ziyaret edenlere armağan edilen kaligrafi sanatı ile isimlerinin yazıldığı kitap ayraçları ziyaretçilerden tam not aldı. Ziyaretçilere temel ilk yardım bilgilerinin de aktarıldığı çadırda ziyaretçilere ayrıca ilk yardım ve afet durumlarında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici el kitapları dağıtıldı.

Türk Kızılay çadırında ziyaretçilere armağan edilen en anlamlı ve en fazla ilgi gören hediye ise Hilali Ahmer Çiçeği oldu. Osmanlı döneminde Hilali Ahmer’in merhamet elinin büyümesi için, her yaştan vatandaşa hediye edilen Hilali Ahmer Çiçeği, şenliği ziyarete gelen ebeveynler ve çocuklarının gönlüne Türk Kızılay’ın merhamet yüklü tarihini adeta bir nakış gibi işledi.

