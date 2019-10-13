Payitaht Çarşı’nın otomobil talihlileri belli oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil kazanan talihliler belli oldu.

BTSO öncülüğünde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödülleri kazanan talihliler, BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. 5 Ağustos 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 170 binin üzerinde çekiliş kuponunun dağıtıldığı Alışveriş Günleri’nde büyük ödül olan 10 otomobil için asil ve yedek talihliler, Milli Piyango İdaresi Bursa Şubesi tarafından, noter huzurunda ve halka açık şekilde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çekilişi BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, BTSO Meclis Üyeleri Nazım Usturalı ve Erdinç Şentürk, BTSO 32. Komite Başkanı Serdal Gülmez ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da takip etti.

100 liralık alışverişle otomobil kazandılar

850 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde alışveriş, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’yle bu yıl da kazandırdı. 5 Ağustos5 Ekim tarihleri arasında akredite iş yerlerinden 100 lira ve üzeri alışveriş yapan ve Tüketici Güven Ofisleri’den çekiliş biletlerini alarak otomobil kazanan talihliler şu isimlerden oluştu:

“Adem Doğru, Ehyet Dumlu, Mustafa Korulu, Hasan Mert Güngör, Berat Ay, Güler Çeşmeci, Mustafa Otamış, Hüseyin Şafak, Ebru Vatansever, Aslıhan Gezer.”

Yapılan çekiliş sonucunda belirlenen 10 yedek talihli ise şu isimler oldu: “Murat Kaya, Emre Kemerdere, Şeyma Acar, Şeyma Akkök, Türkan Şen, Muhammet Topaloğlu, Murat Polat, Mehmet Yılmaz, Ayşe Pınar Karataş, Mustafa Kamçı.”

Tüm Türkiye’ye örnek olan ve en uzun soluklu alışveriş günleri etkinliği unvanına sahip Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödülleri kazanan talihlilerin ödülleri ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek törenle teslim edilecek.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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