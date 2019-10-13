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Kaya: "Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok"

İHA

Kaya: "Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için ‘StartUp ve Globalleşme’ semineri düzenledi.
ULUTEK Teknopark binası içerisinde çalışmalarını firma temsilcilerinin katıldığı etkinlikte İngiltere’de melek yatırımcıların danışmanlığını yapan ve Türk girişimcileri ile İngiliz yatırımcıları bir araya getiren İDETEK firmasının CEO’su Ergin Kaya detaylı bir sunum yaptı. Türkiye’de StartUp ve girişimcilik noktasında son yıllarda önemli gelişmelerin olduğunu gözlemlediklerini aktaran İDETEK CEO’su Ergin Kaya, “Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri açılması da bu konuda bir dönüm noktası diyebiliriz. Ancak bir şeyler eksik kalıyor ki sonuç alınamıyor. Bana göre en önemli sorun yatırımcıların örgütlenememesidir. Herkes yatırımcı olabilir. Farklı ölçeklerde yatırımlar yapabilir. Bu sorunun tıpkı bir girişimci gibi ele alınması ve girişimci gözüyle meselelere yaklaşılması gerekiyor. Kısa vadede de bir sonuç almayı beklemek mümkün görünmüyor. Sistemli ve disiplinli çalışmak ve beklemek gerekiyor” şeklinde konuştu.
CEO Ergin Kaya, Türk girişimci sayılarında diğer ülkelerdeki girişimciler bakımından herhangi bir eksiklik olmadığının altını çizerek, "İngiltere’deki fikirlerden, girişimci aklından geri kalır bir yönümüz yok. Ancak ortam olmadığı için bu fikirlerin reel pazara sunulması konusunda büyük eksiklikler olduğunu görüyoruz. Burada şunu vurgulamak lazım, fikir konusunda bir eksikliğimizin olmadığını anlamak ve global dünyaya entegre olacak sistemleri hayata geçirmek gerekiyor. Bunu devlet ve özel sektör desteği ile gerçekleştirmek mümkün” dedi.
Türkiye’den direk olarak İngiltere’de yatırım yapmanın mümkün olmadığına işaret eden Kaya, “Fikri globalleştirmek, ortama uygun hale getirmek ve bir parçasını İngiltere’de kurmak gerekiyor. Kurallar neyse onu yapmak lazım. Orada kurulacak yapı, kendisini İngiliz gibi pazarlayacak ama buradan beslenecek. Bu şekilde işleri yürütmek uygun olacaktır. İngilizler, dışarıdan gelen yatırımcının mutlaka kendi ülkesinde firma kurmasını istiyor. Kazancın başka ülkeye gitmesini istemiyor” diye konuştu.

BURSA

13 Ekim 2019 Pazar

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