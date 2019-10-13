Bursaspor taraftarından Mehmetçiğe destek

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Bursaspor Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Lig maçında tribünlerden Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiğe destek pankartı açıldı.

Bursaspor Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Lig’in 3’üncü haftasında Tofaş Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor. Bursaspor taraftarı maç öncesinde tribünden ‘Yürü, bu yol şeref, zafer yoludur’ yazılı dev bir pankart açarak sınırda görev yapan Mehmetçiğe destek gönderdiler. Maç boyunca da PKK terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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