Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 77-85

-SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin, Mehmet Serdar Ünal
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Perry Jones 12, Christopher Jones Jr. 17, Gabriel Olaseni 20, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Reginald Riley 6, Ender Arslan, İzzet Türkyılmaz 2, Tevfik Akdamar.
PINAR KARŞIYAKA: Brandon Stephan Triche 6, Amadou Garvey M Baye 3, James Metecan Birsen 12, Tony Taylor 14, Jordan Daniel Morgan 16, Nusret Yıldırım 14, David Kennedy 11, Yunus Emre Sonsırma 6, Semih Erden 3.1.PERİYOT: 18-22
DEVRE: 38-45
3.PERİYOT: 58-63Basketbol Süper Ligi´nin üçüncü haftasına yenilgisiz giren iki takımın mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu´nda Pınar Karşıyaka´yı ağırladı. Pınar Karşıyaka, zorlu geçen mücadeleyi 77-85 kazandı.
İlk dakikalarda pota altında Taylor ve Morgan ile üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, skor avantajını ele geçirdi. Frutti Extra Bursaspor, dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkın açılmasına izin vermezken; konuk ekip periyodu 18-22´lik üstünlükle tamamladı.
İkinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde ile oynayan Pınar Karşıyaka, 23´üncü dakika içerisinde Nusret´in dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı (22-32). Bu bölümde Riley ile maça tutunan Bursa temsilcisi, 25´inci dakikada farkı 4´e indirse de (31-35), devreye üstün giren taraf 38-45´lik skorla Pınar Karşıyaka oldu.
Dönüşte savunmadaki sertliğini artıran Frutti Extra Bursaspor, rakibine kolay atış şansı sunmayınca Pınar Karşıyaka´yı top kayıplarına zorladı. Jones´un ellerinden bulduğu sayılarla farkı da giderek eriten Bursa ekibi, Jones´un üç sayılık basketiyle 29´uncu dakika sonrası maçta ilk kez öne geçti (58-57). Çeyreğin son dakikasında Yunus Emre ve Nuster´in üç sayılık isabetleriyle konuk ekip kader periyoduna 58-63 önde girdi.
Son bölüme iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 10-0´lık serisiyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı (58-68). Nusret´in maçta form tutarak yüksek yüzdeli oynamasının yanı sıra Frutti Extra Bursaspor´un hücumda dilediği ritmi bulamaması sonrası İzmir ekibi parkeden 77-85´lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Pınar Karşıya´ya 3´te 3 yaparken, Frutti Extra Bursaspor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
BURSA
13 Ekim 2019 Pazar
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