Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 77 - Pınar Karşıyaka: 85

Bursaspor, Basketbol Süper Lig’inin üçüncü haftasında sahasında Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. İzmir ekibi zorlu mücadeleden 8577 galip ayrıldı.
Salon: Tofaş Spor Salonu
Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Musa Kazım Çetin xx, Mehmet Serdar Ünal xx
Bursaspor: Perry Jones xx 12, Christopher Jones Jr. xx 17, Gabriel Olaseni xx 20, Allerik Freeman xx 20, Tuğberk Gedikli x Mykal Reginald Riley xx 6, Ender Arslan xx, İzzet Türkyılmaz x 2, Tevfik Akdamar x
Başantrenör: Serkan Erdoğan
Pınar Karşıyaka: Brandon Stephan Triche xx 6, Amadou Garvey M Baye x 3, James Metecan Birsen xx 12, Tony Taylor xx 14, Jordan Daniel Morgan xx 16, Nusret Yıldırım xx 14, David Kennedy xx 11, Yunus Emre Sonsırma x 6, Semih Erden x 3
Başantrenörü: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 1822 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 3845 (Pınar Karşıyaka Lehine)
3. Periyot: 5863 (Pınar Karşıyaka lehine)
BURSA
13 Ekim 2019 Pazar
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