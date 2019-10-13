İnegöl'de 10 günde 20 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin ani yol uygulamalarında 10 günde çok sayıda silah ve yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden yapılan ani uygulamalar kapsamında son 10 gün içerisinde birçok şahıs ve araç aramadan geçti. Yapılan uygulamalarda ele geçirilenler ise İnegöl Emniyet Müdürlüğünün başarısını bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Ani yol uygulamalarında 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet bıçak, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 20 kişi gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğünün şehrin huzuru ve güvenliği için yapılan ani uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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