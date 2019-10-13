Karacabey Belediye Spor - Gölcükspor: 4-0

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STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Kürşathan Akın (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx)

KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hasan (xxx) Hasan Güleryüz (xxx) (Dk.83 Ömer), Sergen (xx), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx), Onur (xxx) (Dk.88 Berk), Selçuk (xxx) (Dk.85 Said), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (x) Ali (x), Erdem (xx), Barış (xx), Furkan (x) (Dk.62 Alihan), Barış Kazer (xx) (Dk.49 Batuhan), Evren (xx) (Dk.68 Emre), Kadir (xx), Akın (x), İsmail (x), Oktay (x)

GOLLER: Dk. 47 ve Dk. 68 Abuzer, Dk. 63 Sadık, Dk. 90+2 Ömer (Karacabey Belediyespor)

SARI KART: Onur, Rasimcan (Karacabey Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Gölcükspor´u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Karacabey Belediyespor 17 puanla 2´nci sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28´inci dakikada Oktay´ın ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda bulunan Barış'ın kafa vuruşu auta gitti.

30´uncu dakikada Selçuk´un ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

36´nci dakikada Selçuk´un ortasında Onur´un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

40´ıncı dakikada Oktay´ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Erdem bomboş kaldığı pozisyonda topa dokunamadı.

44´üncü dakikada Oktay´ın vuruşunda top kaleci Hasan´da kaldı.

47´nci dakikada Sadık´ın pasında ceza sahasında topla buluşan Abuzer, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

58´inci dakikada Selçuk´un vuruşunda top kaleci İlyas´ta kaldı.

63´üncü dakikada Selçuk´un ortasında Sadık kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

68´inci dakikada Sergen´in pasında ceza sahasında topla buluşan Abuzer topu ağlara gönderdi: 3-0.

80´inci dakikada Abuzer´in pasıyla topla buluşan Selçuk´un yaptığı vuruşta kaleci İlyas kaleye giden topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

81´inci dakikada Selçuk´un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

90+2´nci dakikada Abuzer´in pasında topla buluşan Ömer topu filelere gönderdi:4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karacabey Belediye Spor, Gölcükspor´u 4-0 mağlup etti.

BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:36

YATSI 19:54

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