Karacabey Belediye Spor - Gölcükspor: 4-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Kürşathan Akın (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx)
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hasan (xxx) Hasan Güleryüz (xxx) (Dk.83 Ömer), Sergen (xx), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx), Onur (xxx) (Dk.88 Berk), Selçuk (xxx) (Dk.85 Said), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (x) Ali (x), Erdem (xx), Barış (xx), Furkan (x) (Dk.62 Alihan), Barış Kazer (xx) (Dk.49 Batuhan), Evren (xx) (Dk.68 Emre), Kadir (xx), Akın (x), İsmail (x), Oktay (x)
GOLLER: Dk. 47 ve Dk. 68 Abuzer, Dk. 63 Sadık, Dk. 90+2 Ömer (Karacabey Belediyespor)
SARI KART: Onur, Rasimcan (Karacabey Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Gölcükspor´u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Karacabey Belediyespor 17 puanla 2´nci sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
28´inci dakikada Oktay´ın ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda bulunan Barış'ın kafa vuruşu auta gitti.
30´uncu dakikada Selçuk´un ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.
36´nci dakikada Selçuk´un ortasında Onur´un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
40´ıncı dakikada Oktay´ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Erdem bomboş kaldığı pozisyonda topa dokunamadı.
44´üncü dakikada Oktay´ın vuruşunda top kaleci Hasan´da kaldı.
47´nci dakikada Sadık´ın pasında ceza sahasında topla buluşan Abuzer, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
58´inci dakikada Selçuk´un vuruşunda top kaleci İlyas´ta kaldı.
63´üncü dakikada Selçuk´un ortasında Sadık kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
68´inci dakikada Sergen´in pasında ceza sahasında topla buluşan Abuzer topu ağlara gönderdi: 3-0.
80´inci dakikada Abuzer´in pasıyla topla buluşan Selçuk´un yaptığı vuruşta kaleci İlyas kaleye giden topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
81´inci dakikada Selçuk´un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+2´nci dakikada Abuzer´in pasında topla buluşan Ömer topu filelere gönderdi:4-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Karacabey Belediye Spor, Gölcükspor´u 4-0 mağlup etti.
BURSA
13 Ekim 2019 Pazar
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