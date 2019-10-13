Freni boşalan traktör evin duvarına çarptı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, freni boşalan traktörün yol kenarındaki evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Efe (33) yönetimindeki 16 KPY 521 plakalı traktör, freninin boşalması sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Cemal Efe ile yanında bulunan kardeşi Cemil Efe (26) yaralandı. Evin duvarına zarar oluşurken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA
13 Ekim 2019 Pazar
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