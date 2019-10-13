TOFAŞ, İtalya yolcusu

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Umana Reyer Venezia mücadelesi için yarın İtalya´ya gidecek.
7Days EuroCup B Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında 15 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya´nın Umana Reyer Venezia takımıyla karşılaşacak olan TOFAŞ, yarın bu ülkeye gidecek. Ligde alınan Gaziantep Basketbol galibiyeti sonrası mavi-yeşillilerde gözler Avrupa´ya çevrilirken, Bursa temsilcisi yarın sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı´ndan kalkacak tarifeli uçakla Venedik´e uçacak. TOFAŞ, yarın ve maç günü karşılaşmanın oynanacağı Palasport Taliercio´da gerçekleştireceği antrenmanlarla müsabaka için hazırlıklarını tamamlayacak.
Eurocup´ta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, B Grubu´nda 4. sırada yer alırken; Mavi-yeşillilerin İtalyan rakibi Umana Reyer Venezia ise 2 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
Umana Reyer Venezia ile TOFAŞ arasındaki mücadele 15 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 21.00´de başlayacak.
BURSA
13 Ekim 2019 Pazar
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