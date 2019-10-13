Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 2'si çocuk 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Çaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen Ahmet G. (70), Esma G. (69), Nazmiye Y. (41), Şaziye Ş. (39), Mehtap G. (36), Sinan G. (36), Selami U. (33), Nagihan U. (32), Kayra U. (9) ve Zeynep G. (9) bir süre sonra fenalaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, mantardan zehirlendikleri tahmin edilen 2'si çocuk 10 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. 9 kişi burada tedaviye alınırken, durumu kritik olan Kayra U., Bursa Yüksek İhtisas Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



BURSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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