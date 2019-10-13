SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu
HAKEMLER: Sadettin Deeri, Ali İhsan Gözü
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene Rousseaux, Buse Ünal, Humay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina Zhidkova (Buse Kayacan /libero, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki Anthi, Çağla Akın, Cansu Çetin, Aslı Kalac, Yvon Belien, Olesia Rykhliuk (Gizem Karadayı /libero, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal)
SETLER: 25-22, 20-25, 12-25, 21-25
SÜRE: 107 dakika (28, 26, 22, 31)
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başladı.
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin açılış haftasında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda Galatasaray HDI Sigorta´yı ağırladı. Setin ilk bölümlerinden itibaren etkili bir görüntü çizen Nilüfer Belediyespor; Sabriye ve Rousseaux´nun skorerliğinde hücumda daha üretken taraf oldu ve seti 25-22 kazandı. İkinci sete bu kez iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, Rykhliuk ve Aslı´nın önderliğinde hücumda ritim bularak seti 20-25 kazandı ve setlerde durumu eşitledi.
Üçüncü sette maça iyice ağırlığını koyan konuk İstanbul temsilcisi, Nilüfer Belediyespor´un hatalarını iyi değerlendirdi. Anthi ve Cansu´nun da skora katkısıyla rüzgarı da arkasına aldı ve bu seti de 12-25 üstün tamamlayarak setlerde öne geçti. Dördüncü sette Nilüfer Belediyespor´un direnç göstermesine karşın oyun hakimiyeti koruyan Galatasaray HDI Sigorta, bu seti 21-25 ve maçı da 1-3 kazanarak lige galibiyetle başladı.
BURSA
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