Örnek okul elektrik parası vermiyor Bu okul kendi elektriğini kendi üretiyor

Bursa’da bir lise, kurduğu sistemle elektriğini kendi üretiyor.

Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Bölümü öğrenciler, okulun çatısına kurdukları güneş enerjisi panelleri ile okulun biri katının elektriğini ücretsiz hale getirdi. Bursa’da bu alanda tek olan bölümde okuyan öğrenciler, yaptıkları çalışmalarla örnek projelere imza atıyor. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, yenilebilir enerji firmalarında iş imkanı bulabiliyor. Yeteneklerini gösteren öğrenciler, okula kurdukları sistemle okulun daha az elektrik faturası ödemesini sağlıyor.

Bölümlerinin Bursa’da tek olduğunu ifade eden Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Hüseyin Şahin, “Bölümümüz 2014 yılında faaliyete geçti. Burada daha çok güneş enerjisi sistemleri üzerine öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Okulumuzun çatısına güneş panelleri yerleştirerek okulun bir katının enerjisini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler güneş panelinden ve rüzgar tribününden enerji üreten firmalarda iş imkanı bulabiliyor” dedi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Okul Mdürü Abdullah İnce, “Okulumuzda Bursa’da tek olan Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Bölümü bulunmakta. Öğrencilerimiz yenilenebilir teknolojisini öğreniyor. Öğrencilerimiz okulumuzun çatısına kurduğu güneş paneli sistemiyle okulumuzun bir katının enerjisini ücretsiz karşılıyor. Öğrencilerimi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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